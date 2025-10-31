Haberler

Gebze'de Apartman Çöktü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü, 5 kişilik Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti. 12 bina mühürlendi, 45 aile tahliye edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çöken ve 5 kişilik aileden 4'ünün hayatını kaybettiği 7 katlı binanın etrafındaki 12 bina mühürlendi, 45 aile tahliye edildi. Yıkılan Arslan Apartmanı'nın enkazı ve mühürlenen 12 binanın bulunduğu bölge, dronla görüntülendi.

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı Arslan Apartmanı, çarşamba günü saat 07.00 sıralarında çöktü. Zemin katında asma katlı eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın çöktüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada yalnızca, 2'nci ve 3'üncü kattaki dairede kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesinin olduğu belirlendi.

SADECE DİLARA KURTULDU

Arama kurtarma çalışmalarında; 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Ekiplerin çalışmalarıyla gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunnisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde, baba Levent Bilir (44) ve anne Emine Bilir'in (37) de cansız bedenlerine ulaşıldı.

ENKAZ KALDIRILMADI, SAVCILARIN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Dün sabah enkaz alanında Cumhuriyet savcıları inceleme yaptı. Enkaz bölgesinde adli inceleme süreceği için, enkaz kaldırma çalışmaları başlamadı. Bölgede, çökmenin olduğu ilk gün tedbir amaçlı 9 bina mühürlendi. Ardından ilerleyen süreçte yapılan çalışmalarla 3 binanın daha mühürlenmesine karar verildi. Toplam 12 bina belediye ekipleri tarafından mühürlenmiş oldu. 12 binadaki 45 aile evlerinden tahliye edildi. Ailelerden bir kısmı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'nde misafir edilirken, bazıları da kendi istekleriyle yakınlarının evlerine gitti.

Yıkımın yaşandığı Arslan Apartmanı'nın enkazı ve mühürlenen 12 binanın bulunduğu bölge, dronla görüntülendi. Bölgede bir süredir devam eden metro hattı çalışmasının olduğu görüldü. Metro çalışması nedeniyle açılan kuyu da dron görüntülerine yansıdı.

