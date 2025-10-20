Gebze'de Ahşap Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'nde yer alan ahşap fabrikasının bahçe bölümündeki kereste, ahşap, tahta, talaş ve kontraplak parçalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Gökyüzüne çıkan yoğun dumanı fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, itfaiye erlerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Talaş nedeniyle içten yanmanın devam ettiği alanda itfaiyenin söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.