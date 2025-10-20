Gebze'de Ahşap Fabrikasında Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın kereste, ahşap, talaş ve kontrplakların bulunduğu bahçesinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, talaşlar içten içten yanmaya devam ediyor.

Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'ndeki bir ahşap fabrikasının bahçesinde kereste, ahşap, tahta, talaş ve kontrplak parçalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle, öğleden sonra yangın çıktı. Dumanların gökyüzüne ulaştığını gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. İçten içten yanmaya devam eden talaşlar nedeniyle ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.