Gebze'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Gebze'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeninin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Beylikdağı bölgesindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangından etkilenen bazı itfaiyecilere ekip arkadaşları su vererek destek oldu.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sebebini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Özyiğit, yerleşim yerlerine dair bir tehlikenin olmadığını belirterek, "Yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları yer yer yapılıyor. Kurumlarımız tedbirli davranıyor. İtfaiye başta olmak üzere orman kurumumuz ve başta Gebze Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve çevre belediyeler çabuk ve hızlı hareketiyle netice alındı. İlgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Can kaybının olmadığını, yangından yaklaşık 2,5-3 hektarlık alanın etkilendiğini dile getiren Özyiğit, "Farklı kurumlarımıza ait 30 civarında aracımız şu anda görev başında. Yeterli personelimiz var. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Kocaeli genelinde orman bölgelerine giriş yasağı olduğunu hatırlatarak, vatandaşları bu yasağa uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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