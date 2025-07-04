Gebze'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saat 16.30 sırlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.