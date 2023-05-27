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Gebze'de Ağaca Çarpan Araçta Sürücü Bulunamadı

Gebze'de Ağaca Çarpan Araçta Sürücü Bulunamadı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaca çarparak takla atan otomobil ihbarına gelen ekipler, sürücüyü bulamayınca şaşkınlık yaşadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaca çarparak takla atan otomobil ihbarına gelen ekipler, sürücüyü bulamayınca şaşkınlık yaşadı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Gebze ilçesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 BG 6475 plakalı Fiat marka otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ne araçta ne etrafta bulabildi. Tutulan tutanak sonrasında araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Tragger Gebze Güncel Haberler

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