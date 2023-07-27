Gebze'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gebze'de yapılan denetimlerde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 8 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü A.A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ