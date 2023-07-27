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Gebze'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör olduğu iddia edilen A.A. tutuklandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 8 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de durdurulan bir araç içerisinde 8 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler, polis ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör olduğu iddia edilen A.A. da gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

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