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Gebze'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Gebze geçişi Beylikbağı mevkisinde, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Kocaeli Gebze Ulaşım İstanbul Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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