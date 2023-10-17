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Gebze'de 700 Bin TL Değerinde Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 700 bin TL olan bin 205 elektronik sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada ele geçirilen sigaralarla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.