Haberler

Gebze'de 7 Katlı Bina Çöktü: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Gebze'de 7 Katlı Bina Çöktü: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazında bilirkişi heyeti incelemelerde bulunuyor. Olayda anne, baba ve iki çocuk, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri sürekli olarak çalışmalara devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında ve çevresinde, bilirkişi heyetinin incelemeleri devam ediyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çöken binanın enkazında inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarın bulunduğu bilirkişi heyetince dün başlatılan incemeler kapsamında, enkaz alanı ve çevresinde balyozla zemine sert şekilde vurulup deflektometreyle yer altının sismik ölçümü yapılarak sağlamlık çalışması gerçekleştirildi.

Ölçümler sırasında vatandaşların enkaz alanı ve çevresinde bulunan barikatlara yaklaşmaması istendi.

Bölgede Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve PALGAZ ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca emniyet ve zabıta ekipleri, enkazın çevresinde barikatlarla güvenlik önlemlerini sürdürürken, vatandaşların geçişleri güvenli alandan sağlanıyor.

Olay

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Babacan'dan ekonominin başına geçeceği iddiasına yanıt: Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok

Ekonomi yönetiminin başına mı geçiyor? Babacan'dan açıklama var
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.