Gebze'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 otomobil, hafif ticari araç, tır ve servis minibüsü birbirine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı ancak daha sonra normale döndü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti İstasyon Mahallesi mevkisinde 4 otomobil, hafif ticari araç, tır ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 6 kişi sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay nedeniyle yolun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.