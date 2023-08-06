Üye Girişi
Haberler

Gebze'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

Güncel Haberler

Gebze'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 6 yabancı uyruklu, Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli ise gözaltına alındı ve tutuklandı.

Gebze'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gebze'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 6 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gündoğdu Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title