Gebze'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

Gebze'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 6 yabancı uyruklu, Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli ise gözaltına alındı ve tutuklandı.