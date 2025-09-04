Haberler

Gebze'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında panik atan 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arapçeşme Mahallesi 1018. Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sırasında panik atak geçirdiği öğrenilen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.