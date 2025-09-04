Gebze'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arapçeşme Mahallesi 1018. Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sırasında panik atak geçirdiği öğrenilen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.