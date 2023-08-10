Gebze'de 4 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi mevkisinde 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü. - KOCAELİ