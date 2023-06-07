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Gebze'de 4 Katlı Apartmanda Yangın

Gebze'de 4 Katlı Apartmanda Yangın

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hacıhalil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binadan yükselen dumanların çevre ilçelerden görüldüğü yangın mahallinde güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle alevleri kontrol altına alan itfaiye erleri, soğutma çalışması yaptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıhalil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, binadan yükselen dumanların çevre ilçelerden görüldüğü yangın mahallinde güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle alevleri kontrol altına alan itfaiye erleri, soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Kocaeli İtfaiye Gebze Güncel Haberler

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