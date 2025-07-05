Gebze'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Depoya Sıçradı

Gebze'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Depoya Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, depo olarak kullanılan eve sıçradı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, depo olarak kullanılan eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kirazpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi 2729 Sokak üzerindeki otluk alanda çıktı. Bölgede bulunan çöplerin yakılması sonucu alevler otluk alanda yayılmaya başladı. Yangın, içerisinde kimsenin oturmadığı ve depo olarak kullanılan tek katlı evi sıçradı. Alevler evi tamamen sararken, zaman zaman küçük çapta patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine mahalle sakinleri de destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 3 dönüm otluk ve makilik alan ile bazı yapılarda hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bayhan'ın konserinde sahnede talihsiz kaza!

Sahnede korkutan anlar! Bir anda yere kapaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.