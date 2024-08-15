Gebze'de 23 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 23 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttü.
Bunun sonucunda durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 23 kilogram sentetik uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 500 lira, 5 bin 200 dolar ve 900 avro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.