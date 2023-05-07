Gebze'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde F.G. yönetimindeki 09 DJ 651 plakalı otomobil, önünde seyreden R.Ç. idaresindeki 41 AAY 621 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere vuran aracın sürücüsü R.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel