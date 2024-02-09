Gebze'de 158 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 158 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7 Şubat'ta Gebze'de bir araçta arama yapıldı.

Ekipler, araçta 158 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.