Gebze'de 1 Milyon TL Değerinde Kaçak İçki Operasyonu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki, 1000 boş içki şişesi, 4 bin sahte bandrol ve suçtan elde edildiği düşünülen 33 bin 160 TL ele geçirildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.