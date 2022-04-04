Gebze bölgesinde bozulan yollara müdahale - Haberler

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Gebze bölgesinde bozulan yollara müdahale

Bültenler - Güncel
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Gebze bölgesinde bozulan yollara müdahale

Kocaeli Büyükşehir, Gebze bölgesinde altyapı çalışmaları ve yoğun kar yağışının ardından bozulan yolları tekrar konforlu ve güvenli hale getiriyor

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - 'Mutlu şehir Kocaeli' vizyonu kapsamında kent genelindeki sokak ve caddelerin daha güzel ve ulaşabilir olmasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonunu açtı. Yaya ve araç trafiğini daha rahat ve güvenli hale getirmek için ulaşım altyapısına büyük önem veren Büyükşehir, şehre yeni yollar kazandırmanın yanı sıra mevcut yollarda da bozulan zeminleri tekrar eski haline getiriyor. Bu bağlamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de sorumlu olduğu alanlarda en ufak bir yol ve asfalt sorunu kalmayana dek çalışıyor.

BOZULAN YOLLARA BAKIM

Büyükşehir ekipleri, Gebze bölgesinde gerek altyapı çalışmalarından dolayı gerekse yağan kar ve yağmur sularıyla deforme olmuş yolların bakım, onarım ve asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren ekipler, bu bağlamda Gebze kuzey yan yolun Kömürcüoğlu Caddesi kesişimi ile birlikte Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Botanik Sokak, Özlem Sokak, Çayırova Mahallesi Özgürlük Caddesi ve Gebze İbrahim Ağa Caddesi üzerinde bozulan yollara bakım ve onarım çalışması yapıyor.

SIRADA KIRSAL MAHALLELER VAR

Önümüzdeki günlerde Gebze'nin kırsal mahallerinde yıpranan yollara bakım ve onarım çalışması yapacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kocaeli'de yaşayan vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak amacıyla çalışmalarına devam edecek.

Bültenler / Güncel

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