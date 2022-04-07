Gebze Beyaz Kalpler'de çalışmalar Ramazan'da devam

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Sosyal yaşama adapte olmakta zorlanan gençlere kapısını açacak olan Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, pek çok farklı branşta vereceği eğitim ile çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak. Osman Yılmaz Mahallesi'nde gençlerin buluşma noktası olacak merkezin inşası hummalı bir şekilde sürüyor.

DIŞ VE CEPHEDE ÇALIŞMA

Merkezin yapımı Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki çalışmalarla yoğun bir şekilde ilerliyor. Proje kapsamında yapının dış cephedeki mantolama ve ön cephe kaplamaları tamamlanmak üzere, iç cephede ise avlunun pencere doğramalarının montajı yapılıyor. Bina içi şap ve alçı sıva işleri ile bina dışı pencelerinin imalatı tamamlandı. Yine iç cephede seramik kaplama işlerine devam ediliyor.

SON OLARAK ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Yapının arka tarafındaki duvar tamamlanmak üzere ve binanın elektrik tesisat boruları ile mekanik yangın tesisat işleri sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yoğun bir çalışmanın gerçekleştirildiği merkezde son olarak yapı çevresinde, çevre düzenleme çalışmaları yapılacak.

GEBZE BÖLGESİNE HİTAP EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin toplam kapalı alanı bin 564 metrekare olarak planlandı. Proje bodrum kat, zemin kat ve 1. kat şeklinde uygulanacak. Bu kapsamda bodrum katta sığınak ve teknik hacimler olacak, zemin katta restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 adet atölye, danışma ve 3 adet idari ofis bulunacak. Birinci katta ise 3 adet teknoloji ve yazılım kodlama atölyeleri, kütüphane, çamaşırhane, mescit ve şadırvan, 6 adet atölye, 2 adet idari ofis ve teras yer alacak. Merkezden Gebze'nin yanı sıra Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerindeki gençler de yararlanabilecek.

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