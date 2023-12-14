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Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yemek Üretim Tesislerini Denetledi

14 Aralık 2023 16:23 Güncelleme: 16:25 Abone Ol

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 34 yemek üretim tesisi üzerinde hijyen kuralları, son kullanma tarihi ve saklama koşulları, iş kıyafeti, ilaçlama ve atık yağ belgeleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını denetledi.