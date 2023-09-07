Gebze Belediyesi Filosuna 100 Araç Daha Ekledi

Gebze Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla aldığı 100 aracı filosuna dahil etti. Yapılan açıklamada, araçların mahallelere daha iyi hizmet verebilmek için kullanılacağı belirtildi.

Gebze Belediyesi, filosuna kendi öz kaynaklarıyla aldığı 100 aracı daha kattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, mahallelere daha iyi hizmet verebilmek için makine ve araç filosuna yeni takviyeler yapıldığı belirtildi.

Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla alınan araçların, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Mevlana Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen araç teslim töreninin ardından müdürlüklere dağıtıldığı vurgulanan açıklamada, "İtfaiye, çöp kamyonu, loder, iş makinesi, otomobil ve arama kurtarma hizmeti verecek özel araçlarında dahil olduğu 100 araç bölgedeki çalışmalarda kullanılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 100 aracı filolarına kattıklarını belirterek, bölgenin standartlarının alınan araçlarla yükseleceğini bildirdi.

Büyükgöz, "Değerli Gebzeli hemşerilerim bugün Gebze'mizde mutlu günlerden birini daha yaşıyoruz. 100 civarında araç gereç ve iş makinesini araç filomuza kattık. İtfaiye aracından çöp kamyonuna, loderinden greyderine, otomobil ekipmanından GEAK ekipmanına kadar 100 civarında aracı filomuza kattık. Gebze'mize hizmet edecekler. Hayat standardımızı yükseltecek, yaşam konforumuzu artıracaklar. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum." değerlendirmesinde bulundu.