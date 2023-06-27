Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den Kurban Bayramı mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Büyükgöz, mesajında, barış, huzur, yardımlaşma ve paylaşmanın sembolü Kurban Bayramı'nın, bencil duygulardan arındıran, halkı birbiriyle kaynaştıran müstesna bir bayram olduğunu belirtti.

Gebze belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Büyükgöz, mesajında, barış, huzur, yardımlaşma ve paylaşmanın sembolü Kurban Bayramı'nın, bencil duygulardan arındıran, halkı birbiriyle kaynaştıran müstesna bir bayram olduğunu belirtti.

Bayramların, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerinin yerini sevincin alması, kardeşlik ile dostluk bağlarının canlanması, birliğin daha da güçlenmesi için fırsat değerlendirmesi olduğunu anlatan Büyükgöz, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nı anlam ve önemine uygun kutlarken, yakın çevremizden başlayarak, ülkemizde ve dünyanın değişik yerlerinde muhtaç durumda bulunan insanlara yardım elini uzatmalı, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeli, bayramın coşkusunu onların da yaşamalarını sağlamalıyız."