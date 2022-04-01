Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi açıldı

Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi, hizmete açıldı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek merkezin açılış töreninde konuşan Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar, adaletin tecellisi için bu kurumların önem arz ettiğini belirtti.

Uçar, belediye ve diğer paydaşların desteğiyle Gebze'nin şanına yakışır şekilde bir hizmetin vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de bir imece çalışması neticesinde irade ortaya konduğunu vurgulayarak, "Bir ihtiyaç vardı bunun yerine getirilmesi için bu hizmet hayata geçirildi. Gebze'mizin tüm kurum kuruluşları arasında tam iş birliği ve uyum var hamdolsun. Güzel bir eseri kazandırdık. Tüm paydaşları kutluyor hayırlı olması temennilerimi sizlerle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da 81 ile ilave olarak ilçelerde de otopsi merkezleri açtıklarına işaret ederek, "Sessiz sedasız Gebzelilerin yaşam standardını yükseltmek adına gecesini gündüzüne katan belediye başkanımız başta olmak üzere bu eseri Gebze'ye kazandıran tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Gebze'mize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Gebze Belediyesi olarak yaptıkları hizmet ve yatırımlarda örnek alınacak bir belediyecilik düsturuyla çalıştıklarını belirtti.

İlçeye önemli bir hizmeti daha kazandırdıklarına aktaran Büyükgöz, şunları söyledi:

"Gebze Adli Tıp Şubesi yalnızca ilçemize değil; Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez ilçelerine de hizmet verecek. Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğünün hizmete alınmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Adli Tıp Kurumuna, Adalet Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyorum. Merkezimizdeki personelimize ve doktorlarımıza iyi çalışmalar diliyorum. Ramazan arifesinde açtığımız tesisimiz hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından Adli Tıp Kurumu Gebze Şubesinin açılış kurdelesi protokol tarafından birlikte kesildi.

Açılışın ardından protokol ATK Gebze Şubesinde incelemelerde bulundu.