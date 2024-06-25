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Gebere Barajı Mesire Alanı, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların uğrak yeri oldu

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Niğde Belediyesi tarafından dinlenme ve oyun alanı haline getirilen Gebere Barajı Mesire Alanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların uğrak yeri oldu. Binlerce kişi ziyaret etti ve bölgeye 5 bin 426 araç girişi yapıldı.

Niğde Belediyesi tarafından dinlenme ve oyun alanı haline getirilen Gebere Barajı Mesire Alanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların uğrak yeri oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 15-23 Haziran tarihleri arasında Gebere Barajı Mesire Alanı'nı binlerce kişinin ziyaret ettiği, bölgeye 5 bin 426 araç girişinin olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gebere Barajı Mesire Alanı'na vatandaşların ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Özellikle tatillerde ve hafta sonları çok sayıda vatandaşımız aileleriyle buraya gelip doğayla iç içe olmanın keyfini yaşıyor. Böylesine güzel bir eseri Niğde'mize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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