Gebe Tibet Antilopları Doğum İçin Doğa Koruma Alanına Göç Ediyor

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde, sayıları her geçen gün artan gebe Tibet antilopları doğum yapmak için Hoh Xil Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın merkezine doğru göç ediyor.

HOH XİL, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde, sayıları her geçen gün artan gebe Tibet antilopları doğum yapmak için Hoh Xil Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın merkezine doğru göç ediyor.

Hoh Xil Doğa Koruma Alanı yönetim bürosu, her yıl on binlerce gebe Tibet antilobunun doğum yapmak üzere Mayıs ayında Hoh Xil'e göç etmeye başladığını ve burada bir süre kaldıktan sonra Temmuz'da yavrularıyla birlikte bölgeden ayrıldığını kaydetti.

Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında olan ve bir zamanlar nesli tükenme tehlikesi altındaki bir tür olarak listelenen antiloplar, çoğunlukla Tibet Özerk Bölgesi, Qinghai eyaleti ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşıyor.

Yasadışı avlanmanın yasaklanması ve antilopların yaşam alanlarının iyileştirilmesine yönelik önlemler sayesinde, türün nüfusu son 30 yılda artış gösterdi.