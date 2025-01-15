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GE Grid Solutions'ta 33 Gün Süren Grev Sonrası Anlaşma Sağlandı

GE Grid Solutions'ta 33 Gün Süren Grev Sonrası Anlaşma Sağlandı
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Birleşik Metal İş-Sendikası, 33 gündür grevde olan GE Grid Solutions'ta Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılan müzakereler sonucunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Toplu iş sözleşmesi ile işçilerin sosyal hakları ve ücretlerinde önemli kazanımlar sağlandı.

(ANKARA) - Birleşik Metal İş-Sendikası, 33 gündür işçilerin grev yaptığı Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi GE Grid Solutions'ta anlaşma sağlandığını duyurdu. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, "DİSK Birleşik Metal İş üyesi metal işçileri bir kez daha tarih yazdılar" dedi.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 33 gündür işçileri grevde olan GE Grid Solutions'ta anlaşma sağlandığını bildirdi.

Anlaşmanın 13 saatlik müzakere sonucu yapıldığını dile getiren Atar'ın, açıklaması şu şekilde:

"DİSK Birleşik Metal İş üyesi Metal işçileri bir kez daha tarih yazdılar. 33 gündür haksız ve hukuksuz grev yasağını tanımayarak, grevimizi sürdürdüğümüz Mess üyesi olan GE Grid Solutions işyerinde bugün Mess ile yapılan 13 saatlik müzakere sonucunda anlaşma aşamasına gelindi. Görüşmede gelinen aşama heyetimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirildi ve bu değerlendirmeler sonrasında şubemizin, temsilcilerimizin ve üyelerimizin de onayı ve memnuniyetiyle sözleşmenin imzalanması kararlaştırıldı.

"Üyelerimizin direnişini sürdürdüğü son fabrikada da toplu iş sözleşmesi imzalanmış oldu"

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile işyerinde ortalama ücret, yüzde 27'lik vergi dilimine göre 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle net 54.300 TL oldu. Sosyal haklarda da önemli kazanımlar sağlandı. MESS'in 3 yıllık TİS dayatması ve esneklik içeren maddelerinin tümü geri çektirildi ve kazanılmış haklardan taviz verilmedi. Haksız ve hukuksuz grev yasağına ve tüm zorluklara rağmen 33 gündür onurlu grevlerini sürdüren GE Grid Solutions işçileri, bu kararlı mücadelelerinin sonucunda haklarını aldılar. Böylece, üyelerimizin hukuksuz grev yasağına karşı direnişini sürdürdüğü son fabrikada da toplu iş sözleşmesi imzalanmış oldu. Şimdi sıra, yasal grevini sürdüren Green Transfo işçilerinin toplu sözleşmesinde… Mücadelemize ve grevlerimize destek olan kardeş sendikalara, emekten yana siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerine, sesimizi duyuran basın emekçilerine ve hepsinden önemlisi hakları için yiğitçe mücadele eden grevci metal işçisi kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Sözleşmemiz, başta GE Grid Solutions işçilerine olmak üzere tüm metal işçilerine, sendikamıza ve Türkiye işçi sınıfına hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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