Gdz Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu: 2026 Yılından İtibaren 5 Yıllık Dönemde 64.5 Milyarlık Yatırım Yapacağız

(İZMİR) – GDZ Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, beş yıllık dönemde yapılacak yatırımlarına ilişkin "Bizim için 2026 ile birlikte bölgemizde yeni bir dönem başlamış oldu. 2026 yılından itibaren 5 yıllık dönemde 64.5 milyar lira büyüklüğünde bir yatırımı hayata geçireceğiz" dedi. Bayramoğlu, Orta Doğu'daki savaşın Türkiye'nin enerji tedarikine etkisine ilişkin enerji sektörüne etkilerine ilişkin Bayramoğlu, "Şu anda yaşanan kısıttan etkilendiğimiz bir boyut yok. Dolayısıyla ülkemizin enerji tedariği açısından sorun yaşamak ya da fiyatlara yansıyan bir sorunla karşılaşması olasılığını çok zayıf görüyorum" ifadesini kullandı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (Elder) düzenlediği etkinlik kapsamında, GDZ Elektrik ev sahipliğinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2026 itibarıyla başlayan yeni tarife dönemine ilişkin yatırım planları ve enerji dağıtım altyapısı izlemek üzere kurulan SCADA sistemine ilişkin bilgiler verilirken, toplantı sonrasında saha ziyareti gerçekleştirildi.

Yatırımları sahada riskin en yüksek olduğu alanlara yönlendirdiklerine dikkat çeken GDZ Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Elektrik dağıtım sistmeinin geliştirilmesi, yenilenmesi ve modernizasyonu başlıkları üzerinden yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarla var olan sistemin büyütülmesi, yenilenmesi ve modernize edilmesi gerekli. Atmosfere açık tesisler elektrik tesisleri yani dışarıda olan her şeyden etkileniyor. Dolayısıyla olumsuz hava koşullarında arızalar ortaya çıkabiliyor. Bunun için 7-24 arızalara müdahale eden ekiplerimiz var. Enerji dağıtımının doğasında teknik olarak kayıplar var. Bunları azaltmak ve olabildiğince iyileştirmeler yapmak lazım. Manipülasyonlar da oluyor. Bu manipülasyonları engellemek de elektrik dağıtımının bir parçası" dedi.

"5 yıllık dönemde 64.5 milyar lira büyüklüğünde bir yatırımı hayata geçireceğiz"

Saha incelemesinin ardından 2026 yılı ve 5 yıllık dönem yatırımlarına ilişkin bilgi veren Bayramoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için 2026 ile birlikte bölgemizde yeni bir dönem başlamış oldu. Aslında 2021'den 2025'e kadar beş yıllık bir dönemimiz vardı. Bu dönemde bölgemizde bugünkü tutarlarla yaklaşık 37 milyar lira büyüklüğünde yatırım gerçekleştirmiştik. Şimdi yeni dönem için bu, yüzde 70'li seviyesinde bir artışla 64 milyar liralar seviyesine çıktı. 2026 yılından itibaren 5 yıllık dönemde 64.5 milyar lira büyüklüğünde bir yatırımı hayata geçireceğiz bölgemizde. Bunun 2026 yılına ilişkin kısmı ise yaklaşık 13 milyar lira, 12.8 milyar liralık bir bölümü altyapıyı güçlendirmek, dağıtım sistemini daha kararlı hale getirmek, büyüme ihtiyaçlarını yanıtlamak ve teknolojik anlamda sistemin yönetimini daha güçlü hale getirmek için kullanacağız."

"Kayıp kaçağımız yüzde 6.5'ler seviyesine kadar geriledi"

Dağıtımda kayıp-kaçağın önlenmesi ve orman yangınlarına karşı alınan önlemlere ilişkin de bilgi veren Bayramoğlu, şunları söyledi:

"Kayıp kaçağın iyileştirilmesi bağlamında bölgemiz, önemli zorlamalar yaşadığımız bir alan değil. Ama 2013'lü yıllarda yüzde 10'lar seviyesinde, yüzde 9.7 seviyesinde olan kayıp kaçağımız yüzde 6.5'ler seviyesine kadar gerilemiş durumda ve sağlıklı bir trendle burada iyileşmeler sağlandı. Yeni dönemde de kayıpların azaltılması ve kaçakların engellenmesi için çalışmalarımız olacak. Sayaç okuma sistemlerindeki otomatik sistemlerin geliştirilmesi alanında teknolojiyle gerçekleştirdiğimiz yatırımlar üzerinden ve tüketim trendlerinin izlenmesine bağlı olarak anormalliklerin yakalanması, tespit edilmesi bağlamındaki çalışmalarla ve benzeri teknolojik olanakları kullanarak, bunun yanında da fiziksel olarak sahada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, kayıp kaçağın bulunduğu seviyede olması ve daha iyi noktaya taşınması için emek vermeye devam edeceğiz."

"Yatımların en az yüzde 50'sini kırsal alanlardaki tesislerin güçlendirilmesi için kullanacağız"

Ormanlık alanlarla ilgili... Yatırım için kullanmak üzere ayırdığımız kaynaklarımızın büyük bir bölümünü, en az yüzde 50'sini kırsal alanlardaki tesislerin güçlendirilmesi için kullanacağız. Kırsal alanlardaki tesislerimizin de çok büyük bir bölümü ormanlık alanlardan geçen hatlar ya da ormanlık alanlarda bulunan yerleşim yerleriyle ilgili olduğu için kaynaklarımızı önemli ölçüde bu tarafa yönlendiriyoruz. Bu yıldan itibaren yaptığımız çalışmaların tamamında planlamalarımızı, bu odak üzerinde gerçekleştirdik. Kırsaldaki hatlarımızın bakımlarının yapılması, varsa yeni yapılacak hatların hızlı bir şekilde konumlandırılması, bu hatların altında gerekli bitki örtüsü temizlikleri yapılarak koridorlar oluşturulması, ekipmanlar üzerindeki izolasyonların yapılarak daha sağlıklı ve sorunsuz işlemelerini sağlayacak önlemler alınması, direkler ve hatlardaki belli noktalarda betonlamalar yaparak zeminlerde düzenlemeler yapılması gibi başlıkları öne çıkardık ve bütün odağımız yaz öncesinde bu alanlara yönelmiş durumda."

"Dağıtım faaliyeti bağlamında dolaylı etkilenmeler söz konusu olacaktır"

Devam eden ABD-İran geriliminin Türkiye'nin enerji tedarikine olası etkilerini de değerlendiren Bayramoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim burada doğrudan ve dolaylı etkilenmelerimiz söz konusu olabilir. Doğrudan boyutunu enerji fiyatları bağlamında yorumlarsa... Bizde enerji üretimindeki önemli bir bölümü kaynaklarımızın yenilenebilir kaynaklara yönelmiş olsa da halen fosil yakıtlardan enerji üretimi ihtiyacı ülkemizde söz konusu. Ancak doğrudan şu anda yaşanan kısıttan etkilendiğimiz bir boyut yok. Dolayısıyla ülkemizin enerji tedariği açısından sorun yaşamak ya da fiyatlara yansıyan bir sorunla karşılaşması olasılığını çok zayıf görüyorum. Bununla birlikte iyi bir yağış sezonu geçirdi ülkemiz. Dolayısıyla hidrolik kaynaklar bakımından da olumlu bir etki yaratacağını düşünüyorum. Ama uzun vadede dünya piyasalarındaki enerji fiyatlarındaki değişkenliklerin doğal olarak bizlere de yansımaları olabilecektir. Dağıtım sektörü açısından bakıldığında ise dağıtım faaliyeti bağlamında dolaylı etkilenmeler elbette söz konusu olacaktır. Enflasyon etkisinin ve diğer fiyat artışları etkisinin dağıtım faaliyetine yansımaları gözlemlenebilir. Ama alınan önlemlerin görünümü bu alanda önemli bir sorun yaşamayacağımızı gösteriyor."

Kaynak: ANKA