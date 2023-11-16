- Gazzeliler, yoğun yağış sonrası su basan çadırlarda ve hasarlı binalarda yaşam mücadelesi veriyor

GAZZE - İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'de evlerini terk etmek zorunda kalan siviller, yoğun yağış sonrası sular altında kalan çadırlarda ve hasarlı binaların girişinde hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in 41 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde etkili olan yoğun yağış, sivillerin hayatını daha da zorlaştırdı. Bombardımanlarda evleri yıkılan ya da güvenlik endişesiyle evlerini terk eden sivillerin yaşama tutunmaya çalıştığı çadırlar, şiddetli yağışla birlikte sular altında kaldı. Han Yunus kentindeki saldırılar nedeniyle evinden olan İsmail Hamoda, "Bu çadırlar bizi yağmurdan koruyamıyor. Çadırımızı su bastı. Artık çadırlarımızda kalamazdık. Bu nedenle çadırımızı terk ettik" ifadelerini kullandı.

"Okula ya da başka bir yere sığınmaya çalıştık ama kalacak yer bulamadık"

Deir el-Balah kentinde saldırılarda büyük hasar alan bir binanın girişinde yaşayan Halid Nagi ise "Biz evimizdeyken hiçbir sorun yaşamıyorduk. Kendimizi güvende hissediyorduk ve hayatlarımızdan memnunduk. Ama bir gün evim yıkıldı ve kendimi, oğlumu ve eşimi El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yaralı olarak buldum. Daha sonra okula ya da başka bir yere sığınmaya çalıştık ama kalacak yer bulamadık. Şimdi burada yağmur yağıyor ve bize yardım yok. Durum felaket olduğu için herkes acı çekiyor" şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırıları sonucu büyük hasar alan bir binanın girişinde yaşayan kadın ise "Bu odada yaşıyoruz ve yağmurdan, soğuktan, susuzluktan ve elektrik olmayışından acı çekiyoruz" diye konuştu.