Gazzeliler Tahliye Ediliyor, Han Yunus'ta Nüfus Hareketliliği Artıyor

HAN YUNUS, 27 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı açıklamada Gazzelilerin son tahliye emirlerinin ardından kuzey ve güneydeki bazı bölgelerdeki barınaklarını terk ettiklerini ve çok hızlı hareket etmek zorunda kalan bazı kişilerin eşyalarını geride bıraktıklarını söyledi. Bu, Gazzelilerin birçoğunun yerinden edildiği ilk olay değil.

OCHA, Pazartesi günü İsrailli yetkililer tarafından yayınlanan tahliye emri ve ardından bölgedeki çatışmaların yoğunlaşması sebebiyle daha fazla sivilin Han Yunus'un bazı bölgelerini terk ettiğini söyledi.

OCHA'ya göre nüfus hareketlerini izleyen insani yardım çalışanları, Han Yunus'taki bölgelerden yaklaşık 150.000 kişinin ayrıldığını bildirdi.