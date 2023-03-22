Gazzeliler Ramazan'a Hazırlanıyor

Gazze'de yaklaşan Ramazan ayını kutlamak için fener taşıyan Filistinli kızlar, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
GAZZE, 22 Mart (Xinhua) -- Filistinliler Perşembe günü başlayacak olan kutsal Ramazan ayına hazırlanıyor.
Gazze'de yaklaşan Ramazan ayını kutlamak için fener taşıyan Filistinli kız, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Gazze'de Ramazan öncesi pazar alışverişine çıkan Filistinliler, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Gazze'de Ramazan öncesi pazar alışverişine çıkan Filistinliler, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)