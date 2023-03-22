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Gazzeliler Ramazan'a Hazırlanıyor

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Gazzeliler Ramazan'a Hazırlanıyor

GAZZE, 22 Mart (Xinhua) -- Filistinliler Perşembe günü başlayacak olan kutsal Ramazan ayına hazırlanıyor.

Gazzeliler Ramazan'a HazırlanıyorGazze'de yaklaşan Ramazan ayını kutlamak için fener taşıyan Filistinli kızlar, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 22 Mart (Xinhua) -- Filistinliler Perşembe günü başlayacak olan kutsal Ramazan ayına hazırlanıyor.

Gazzeliler Ramazan'a HazırlanıyorGazze'de yaklaşan Ramazan ayını kutlamak için fener taşıyan Filistinli kız, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazzeliler Ramazan'a HazırlanıyorGazze'de Ramazan öncesi pazar alışverişine çıkan Filistinliler, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazzeliler Ramazan'a HazırlanıyorGazze'de Ramazan öncesi pazar alışverişine çıkan Filistinliler, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

22 Mart Güncel Haberler

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