Gazzeliler Kurban Bayramı'nın ilk günü kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti

Gazze Şeridi'nde Filistinliler savaşın gölgesinde geçirdikleri Kurban Bayramı'nda İsrail saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda hayatını kaybedenlerin defnedildiği yerlerden biri olan Han Yunus Kabristanı, sade hali ve çevredeki harabeye dönmüş yıkık evlerle Gazze'de yaşanan trajedinin vahametini ortaya koyuyor.

AA muhabirleri, Han Yunus Kabristanında yakınlarının mezarlarının başında hüzünle dua eden onlarca Filistinliyi görüntüledi.

Amal ed-Dah isimli Filistinli kadın, İsrail saldırılarında kaybettiği oğlu, kızı ve torunlarının mezarları başında Kur'an okuyarak dua etti.

Yakınlarının mezarları başında göz yaşı döken Dah, "Burada oğlum ve 7 çocuğuyla birlikte şehit düşen kızım yatıyor." dedi.

Gazze'de yaşanan acıların kelimelerle tarif edilemeyeceğini söyleyen Dah, "Bizim için artık bayram yok, burada ölümden sonrasını düşünmek, dünyadan daha anlamlı geliyor. Herkes sokakta, kimsenin başını sokacak bir evi kalmadı. Umarım seneye daha iyi koşullarda yaşarız." diye konuştu.

İsrail saldırılarında kaybettiği yakınlarının mezarı başında dua eden Filistinli Um Ahmed Uveyde de, "Bu savaş, abluka ve açlık altında, kurban kesmeden ve sevdiklerimizden uzakta kutlamaya çalıştığımız ikinci Kurban Bayramı." dedi.

Uveyde, İsrail saldırılarının durmasını ve yeniden kurban kesebilecekleri huzurlu bir bayram geçirmeyi diledi.

Arap dünyasına seslenen Uveyde, "Gazze halkına destek olunması ve bu soykırım savaşının sona erdirilmesi için harekete geçilmesi" çağrısı yaptı.