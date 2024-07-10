Gazzeliler İsrail saldırısı altında temel ihtiyaçlara ulaşamıyor

GAZZE, 10 Temmuz (Xinhua) -- İsrail saldırısı altındaki Gazzeliler gıda ve su gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra sabun ya da şampuan gibi kişisel temizlik ürünlerine de ulaşamıyor. Pazarlarda bu ürünleri bulmak mümkün olmadığından halk, kendi imkanlarıyla hazırladıkları sabun ve vücut temizleyicilerini şişeleyip satıyor.