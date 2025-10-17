Gazzeliler, İsrail'in tanınmaz halde teslim ettiği yakınlarının cansız bedenlerini "ekrandan" teşhis etmeye çalışıyor

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının ardından Filistinliler, İsrail tarafından teslim alınan naaşların üzerindeki işkence, yanık, darp ve infaz izleri nedeniyle en yakınlarını tanımakta zorlanıyor.

İsrail'in ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında teslim ettiği cenazelerde işkence izleri tespit edilirken, sağlık sektörünün felce uğradığı Gazze'de aileler tanınmaz hale gelen yakınlarının cenazelerini ilkel yöntemlerle teşhis etmeye çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesinde Sağlık Bakanlığından ekipler, İsrail'in isim veya bilgi vermeden iade ettiği cesetlerin kimliğini tespit etmek için Filistinlilerle birlikte titiz bir çalışma yürütüyor.

Bakanlık tarafından kurulan büyük ekranın önünde toplanan kayıp yakınları, dijital kod kullanılarak kendilerine gösterilen naaşların görüntülerini dikkatle inceliyor ve "göz yordamıyla" yakınlarını teşhis etmeye çalışıyor.

Tanınmaz hale gelen naaşları pür dikkat inceleyen Filistinli aileler, işkence, yanık, darp ve infaz izlerinin olduğu naaşlarda yakınlarına ait en ufak bir iz ya da ipucu arıyor.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 2 yıl süren saldırılarının ardından 9 bin 500 kişiden hala haber alınamıyor.

Bunların bir kısmının enkaz altında olduğu tahmin edilirken bir kısmının akıbeti ise meçhul.

Oğlumu burnundaki beni ve dişlerinin şeklinden tanıdım

Çocuklarından iki yıldır haber alamayan Filistinli Ekrem el-Munasıra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana kayıp olan iki oğlundan birinin naaşını yoğun çabalar sonucunda teşhis etmeyi başardığını söyledi.

Munasıra, "7 Ekim'den sonra iki oğlumu Abdullah ve Halid'i kaybettim, şehitlerin cenazelerinin teslim edildiğini öğrenince teşhis etmek için hastaneye geldim." dedi.

Üzerlerinde işkence izlerinin olduğu Filistinlilerin cansız bedenlerindeki görüntülerden etkilenen Filistinli baba ağlamaklı bir sesle "Kayıp olan iki oğlumdan birini burnundaki beni ve dişlerinin şeklinden tanıdım. Yüz hatları gördüğü işkence nedeniyle değişmişti." ifadesini kullandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite de Sağlık Bakanlığının şu ana kadar Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 120 Filistinliye ait naaşı teslim aldığını hatırlattı.

"Naaşların bazılarında işkence, yanık ve infaz izlerine rastlandı." diyen Sevabite, İsrail'in cenazelerle ilgili herhangi bir bilgi veya isim vermediğini, bu nedenle kimliklerinin tespit edilmesinin çok zor olduğuna dikkati çekti.

Bazı naaşlar elleri ayakları ve gözleri bağlı halde teslim edildi

Cesetlerin bazılarının boyunlarından bağlı olduğunu, yani asılarak infaz edildiklerini belirten Sevabite, bazılarının ise gözleri, elleri ve ayakları bağlı halde olduğunu söyledi.

Sevabite, bu görüntülerin İsrail işgal güçlerinin, Filistin halkına yönelik ne derece büyük bir katliam ve soykırım uyguladığının bir kanıtı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi bünyesinde bulunan Adli Tıp Kurumu Müdürü Ahmed Dıhayr da İsrail'in naaşları Kızılhaç aracılığıyla Filistin tarafına teslim ettiğini ancak cesetlerle ilgili bilgi verimeden sadece sembollerle etiketlendiğini belirtti.

Dıhayr, "Cesetler 1'den 90'a kadar numaralanmış haldeydi. İlkel yöntemlerle kimliklerinin tespit edilmesi neredeyse imkansız. Laboratuvarlarımız veya test ekipmanlarımız yok. İsrail tarafından da herhangi bir bilgi verilmiyor." dedi.

Cenazelerin boylarını, yapılarını, muhtemel yaralarını ve gördükleri açık delilleri inceleyerek belgelediklerini ifade eden Dıhayr, Sağlık Bakanlığının, kayıp ailelerinin yakınlarını uzaktan teşhis edebilmelerine olanak sağlamak amacıyla "şehitlerin onuruna saygı ve mahremiyet" çerçevesinde naaşların görüntülerinin olduğu elektronik bağlantı yöntemi geliştirdiğini söyledi.

Dıhayr, "Şüphelerin uyuşması halinde aileler, Nasır Hastanesine çağrılacak, kimlik tespitleri yapılacak. Savcılık ve Adli Tıp Kurumu'nda gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cenazeler ailelere teslim edilecek." diye konuştu.

Beş gün içinde kimliği tespit edilemeyen cenazelerle ilgili olarak ise Dıhayr, ilerleyen zamanlarda bu naaşların tespit edilebilmesini garanti altına almak için Vakıflar Bakanlığının prosedürlerine uygun şekilde, her cenazeye tahsis edilen bir numara ve yere defnedileceğini kaydetti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, 10 ölü esirin ise cesedini teslim etmişti.

Bunun karşılığında İsrail hapishanelerindeki 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlardan 1968 Filistinli esir serbest kalmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim Cuma günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'in şimdiye kadar 120 Filistinlinin cenazesini teslim ettiğini, naaşların üzerinde darp, işkence, elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin olduğunu açıklamıştı.

Filistin Şehitlerin Naaşını Kurtarma ve Kayıp Kişileri Arama Ulusal Hareketi'nden 11 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerine ilişkin bilgi verilmişti.

İsrail'in 735 Filistinlinin cenazesini alıkoymayı sürdürdüğü ve bunların 256'sının "Sayılar Mezarlığı'nda" tutulduğu belirtilmişti.

Sayılar Mezarlığı'na gömülenlerin dışındakilere dikkat çekilen açıklamada, "İsrail, 2025 yılı başından bu yana 86'sı tutuklu, 67'si çocuk ve 10'u kadın olmak üzere toplam 479 Filistinlinin cenazesini alıkoymayı sürdürüyor." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde 16 Temmuz'da çıkan habere işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun, işkence ve kötü muameleyle ünlü Sde Teiman gözaltı merkezinde Gazze Şeridi'nden yaklaşık 1500 Filistinlinin cesedini tuttuğu hatırlatılmıştı.

İsrail makamlarının, İsrail askerleri tarafından öldürülen ya da hapishanede ölen Filistinlilerin cenazelerini, "herhangi bir esir takasında pazarlık konusu yapmak için" alıkoyduğu belirtiliyor.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını ise "Sayılar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

Hamas, Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için İsrail'e uluslararası soruşturma açılmasını istemişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.