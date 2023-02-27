Gazzeli Sanatçı Hurda ve Demir Atıklarını Sanat Eserine Dönüştürüyor

Gazze'de yaşayan sanatçı Assaf al-Kharti, hurda ve demir atıkları geri dönüştürerek yerel halkın yaşadığı sorunları somutlaştıran figürler yapıyor.

Gazze'de yaşayan sanatçı Assaf al-Kharti, hurda ve demir atıkları geri dönüştürerek yerel halkın yaşadığı sorunları somutlaştıran figürler yapıyor.

29 yaşındaki sanatçı, sanat figürlerini Gazze'deki gençlerin karşı karşıya olduğu seyahat kısıtlamaları, eğitim sorunları ve işsizlik gibi konuları yansıtmak için yapmaya başlamış.

SES 1 (Arapça): ASSAF AL-KHARTI, Sanatçı:

"Gazze Şeridi'nin yaşadığı sosyal sorunları simüle eden sanat figürleri yapıyorum. Hurdadan bir bavul üreterek gençlerin göçünün etkisi üzerine çalıştım. Bavul, izleyici için boş ve hafif görünüyor, çünkü hiçbir şey taşımıyor. Yine de hurda ve demirin ağır olduğu bilinir, bu nedenle gençlerin seyahat ederken çektikleri acıların ağırlığını ve Gazzeli gençlerin Şerit'ten göç ederken karşılaştıkları tehlikeleri vurgulamak istedim. Öğrencileri ve sosyal medyanın uzaktan eğitimi mümkün kılmasından sonra Kovid-19 salgınının etkilerini de işledim."

Gazze'deki hayata bakışını yansıtan sanatçı, uluslararası sanat etkinliklerine çevrimdışı olarak katılmış.

29 yaşındaki sanatçı herhangi bir kısıtlama olmaksızın uluslararası sergilere kişisel olarak katılmayı umuyor.

SES 2 (Arapça): ASSAF AL-KHARTI, Sanatçı:

"Mesajımın dünyaya ulaşmasını ve Gazze Şeridi'ndeki toplumsal sorunlara ışık tutabilmeyi arzuluyorum. Sanat sergimi açmak, ayrıca Gazze Şeridi dışındaki sanat sergilerine de katılmak istiyorum."

İsrail'in 2007 yılından bu yana abluka uyguladığı Gazze'de 2,3 milyondan fazla kişi bölgede hareket ve seyahat kısıtlamalarına maruz kalıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)