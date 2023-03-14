Gazzeli Öğrenciler Sanal Gerçeklik Sınıfında Ders Görüyor
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GAZZE, 14 Mart (Xinhua) -- Gazze'deki El-Basma okulunun 500 öğrencisi, yoksul kıyı bölgesine yeni getirilen bir sanal gerçeklik sınıfında müfredat süresince eğitim görüyor.
GAZZE, 14 Mart (Xinhua) -- Gazze'deki El-Basma okulunun 500 öğrencisi, yoksul kıyı bölgesine yeni getirilen bir sanal gerçeklik sınıfında müfredat süresince eğitim görüyor.
Sınıfta bir konudaki kavramları görselleştirmek için 3 boyutlu grafikler kullanılıyor. Matematik dersinde öğrenciler bir kareye, üçgene ya da diğer geometrik şekillere "dokunarak" aralarındaki farkları daha iyi algılayabiliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel