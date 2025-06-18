Gazzeli Öğrenciler İçin Çocuk Şenliği Düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, Gazzeli öğrenciler için çocuk şenliği düzenlendi.

Göktürk Kent Orman Macera Parkı'nda düzenlenen şenlikte konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "İmparatorluk mirası olan bir devletin varisi olarak Kudüs neyse İstanbul odur, İstanbul neyse de Kudüs odur." dedi.

Yentür, İstanbul'da yaşayan bütün Gazzeli vatandaşlarla birlikte zamanı geldiğinde Gazze'de buluşmayı istediklerini belirterek "Eğer inanırsak, dua edersek ve çalışırsak bunun olmaması için hiçbir neden yok. 7 Ekim (2023) tarihinden bu yana yaklaşık 400 Gazzeli öğrencimizi okullarımızda misafir ederek kalbimizi, yüreğimizi, kapımızı ve sınıflarımızı açtık. Gazzeli çocuklarımızı eğitim öğretim hayatlarında geri kalmamaları için en önemlisi pedagojik açıdan hayata tutunmalarını istedik." ifadelerini kullandı.

Gazzeli ailelerin ve çocukların hızlı bir şekilde adapte olduğuna dikkati çeken Yentür, "Elimizden gelenin ötesinde öğretmen arkadaşlarımızın büyük bir fedakarlığı var. Önümüzdeki yıllarda da eğitime devam eden evlatlarımızın için bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki elbette herkesin kendi anılarının, tarihinin ve kültürünün olduğu topraklarda evlerinde bulunması daha önemli. Bir an önce yuvalarınıza kavuşmanız, büyüdüğünüz, yürüdüğünüz sokaklarda tekrar dolaşmanız ve bizlerin de gelip sizleri evinizde ziyaret ederek, kahvenizi içeceğimiz günleri ümit edip duada bulunuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yentür, çocuklara hediyeler verdi.

Macera parkuru, zipline, geleneksel çocuk oyunları gibi etkinliklerin düzenlediği şenlikte, çocuklara ikramda bulunuldu.