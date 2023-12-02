Gazzeli öğrenci Zayed, Türk halkının Gazzelilerin sesini dünyaya duyurmasını istedi Açıklaması

Gazzeli öğrenci Ahmed Zayed, Filistinlilerin yanında yer aldığı için Türk halkına teşekkür ederek "Türklerden yanımızda olmaya devam etmelerini ve sesimizi dünyaya duyurmalarını istiyoruz.

Gazzeli öğrenci Ahmed Zayed, Filistinlilerin yanında yer aldığı için Türk halkına teşekkür ederek "Türklerden yanımızda olmaya devam etmelerini ve sesimizi dünyaya duyurmalarını istiyoruz." dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da 28-29 Kasım'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi'ne (WISE) 11 konuşmacı olarak katılan Zayed, AA'nın sorularını yanıtladı.

Katar'da üniversite öğrencisi ve aktivist olduğunu dile getiren Zayed, zirvenin "Gazze Şeridi'nde tanık olunan soykırım suçlarıyla" aynı döneme denk gelmesinin önemine dikkati çekti.

Zayed, İsrail'in 40'tan fazla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) okulunu hedef almasının ardından, dünyanın en önemli eğitim forumlarından biri olan WISE'ın Gazze'deki eğitim gerçeğine ışık tuttuğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarında çok sayıda eğitim personeli ve öğrencinin şehit olduğunu hatırlatan Zayed, "WISE konferansı, bir yandan Gazze'de eğitim sektöründe yaşananlar konusunda insanları bilinçlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Diğer yandan da zirve, eğitimle ilgilenen birçok aktivist ve uluslararası kuruluşu tanımamıza olanak sağladı." ifadelerini kullandı.

Zayed, "Gazze'de Filistinlilerin yanında yer alan Türk halkına sevgi ve takdirlerimi iletiyorum. Dayanışmanızı ve onurlu duruşunuzu görüyoruz." diye konuştu.

Filistin'e verdiği destekten dolayı Türk halkına teşekkür eden Zayed, "Türklerden yanımızda olmaya devam etmelerini ve sesimizi dünyaya duyurmalarını istiyoruz." dedi.

WISE Zirvesi

Katar Vakfının girişimi olan ve "Yaratıcı Akıcılık: Yapay Zeka Çağında İnsanın Gelişmesi" temasıyla gerçekleştirilen WISE 11, yapay zeka çağında insan yaratıcılığını ve değerlerini geliştirmeye odaklandı.

Zirve, kültür ve dilin eğitim sistemleri üzerindeki etkisi, yapay zeka odaklı bir dünyada gezinmek için pratik çözümler, nöroeğitim, geleceğe yönelik becerilerin geliştirilmesi, yenilikçi eğitim modellerinin uygulanması ve ölçeklendirilmesi için en iyi uygulamalar gibi çok çeşitli konuları kapsadı.

Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu zirvede eğitim, iş ve akademik alanda dünyadan 300'den fazla konuşmacı yer alırken yerel, bölgesel ve uluslararası uzmanlar görüşlerini paylaştı.

Zirvede, eğitim sorunlarına çözüm bulmak için çeşitli konularda 3 tematik alanda 200'den fazla oturum yapıldı.