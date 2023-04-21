Gazzeli kadınların bayram için hazırladığı kurabiyeler yetim çocukların yüzünü güldürüyor

Gazze'de gönüllü kadınlar, hummalı bir çalışma yürüterek, Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezlerinden hurma dolgulu kurabiyeleri üreterek yetim çocukların yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Filistin'de "mamul" ve "kak" adı verilen kurabiyeler, bayram sofralarının ve eş dost ziyaretlerinin en önemli ikramlıkları arasında yer alıyor.

Bayram ritüellerinin önemli bir parçası olan kurabiye yapımına, aile üyelerinin yanı sıra komşular da iştirak ediyor ve sohbet ortamı içinde işbirliğiyle çok sayıda kurabiye üretiliyor.

Emel Yetim Enstitüsü'nde bu yıl ikinci defa bir araya gelen kadınlar, İsrail'in ablukası nedeniyle ekonomik sıkıntıların yaşandığı Gazze'deki yetim çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürmek için kolları sıvadı.

Geçmişten günümüze uzanan gelenek

Kurabiye yapımına katılan gönüllü kadınlardan 4 yetim annesi Hayat el-Kurd, kurabiyelerin, bayramlarda Filistin sofralarının dostu olduğunu söyledi.

Filistinli ailelerin, bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurabiye yapımına başladığını belirten Kurd, işbirliği ortamının başta çocuklar olmak üzere genç-yaşlı herkesi mutlu ettiğini kaydetti.

6 yetim annesi İman Şenine ise hem kendi çocuklarını hem diğer yetimleri mutlu etmek için kurabiye yapımına katıldığını ifade etti.

Bayram öncesinde kurabiye yapımının, Filistinlilerin atalarından miras aldığı geleneklerden olduğunu söyleyen Şenine, "Yetim anneleri bir araya getiren bu girişimin, kurabiye üretip satarak yetim çocuklarına bakabilmelerini sağlayacak ekonomik bir projeye dönüşmesini umut ediyorum." dedi.

Mis kokulu kurabiyeler çocukları mutlu ediyor

Emel Yetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Necla el-Galayini, enstitünün küçük bir fon alarak ürettiği kurabiyelerden yaklaşık 650 ailenin istifade edeceğini belirtti.

Galayini, bu kurabiyelerden istifade edecek yetim çocukların, ekonomik durumu kötü olan ve daha önce enstitüden yardım almayan çocuklar olduğu bilgisini verdi.

Kurabiye yapımına 9 kadının katıldığını kaydeden Galayini, "Taze kurabiye kokusu, yetim çocukların odalarına dolunca onlar da kadınların yanına gelip üretime ortak olmaya çalışıyor. Kurabiye yapımı insanlara mutluluk veriyor. Bu kurabiyelerin yapıldığı her yer; kardeşlik, işbirliği ve mutlulukla doluyor." diye konuştu.

Galayini, bazı üniversite öğrencileri ile hayırseverlerin, bu yılki girişime hem malzeme hem üretim aşamasında katkıda bulunmak için enstitü ile iletişime geçtiğini dile getirdi.

Emel Enstitüsüne kayıtlı yetim çocukların sayısı yaklaşık 12 bini bulurken, bu sayı İsrail'in Gazze'ye yönelik her saldırısında daha da artıyor.