Gazzeli Kadınlar Ramazan Bayramı Öncesi İhtiyaç Sahibi Aileler İçin Tatlı Yapıyor

Ramazan Bayramı yaklaşırken, bir grup Gazzeli kadın, kıyı yerleşim bölgesinde ihtiyaç sahibi aileler için tatlı yapmaya başladı.

Ramazan Bayramı yaklaşırken, bir grup Gazzeli kadın, kıyı yerleşim bölgesinde ihtiyaç sahibi aileler için tatlı yapmaya başladı.

Tatlılar, Ramazan Bayramı'nda Filistin sofralarının vazgeçilmezlerinden. Ancak Gazze'deki birçok ailenin bunları yapmaya veya satın almaya gücü yetmiyor.

Al-Amal (Umut) Yetimler Enstitüsü'nün sponsorluğunda yürütülen yardım girişimi, yaklaşık 500 kilogram tatlının yapılmasını ve ücretsiz olarak dağıtılmasını hedefliyor.

SES 1 (Arapça): IYAD AL-MASRI, Al-Amal Yetimler Enstitüsü İcra Direktörü:

"Gazze'deki yoksul ailelere yardım etmek için bir girişim başlattık. Bu girişim, yoksul aileleri güçlendirmeyi amaçlıyor."

SES 2 (Arapça): WISSAM AWWAD, Yerel gönüllü:

"Yoksul ailelere ve yetimlere dağıtıldığı ve Filistin mirasının bir parçası olduğu için, özellikle bayram günlerinde yetimlere ve fakir ailelere neşe havası vermek adına bu girişime katılıyorum."

SES 3 (Arapça): IMAN SHANINO, Yerel gönüllü:

"Zor şartlara rağmen yoksul aileleri bayramda mutlu etmek için var gücümüzle çalıştığımızı göstermek adına bu girişime katılıyorum."

Gazze Ticaret Odası tarafından yayınlanan son resmi istatistiklere göre, Gazze'de yerel halk arasındaki yoksulluk oranı yüzde 64'e, gıda güvensizliği oranı yüzde 70'e ve işsizlik oranı yüzde 50'ye ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)