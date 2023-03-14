Gazzeli kadınlar Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli kadınlar, İsrail hapishanelerindeki tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi.

Göstericiler, Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya geldi.

Gösteriye katılanlar, Filistin bayrağının yanı sıra Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı; tutukluların serbest bırakılması yönünde sloganlar attı.

Tutukluların İsrail'in ihlallerinden korunması yönünde çağrıda bulunan Filistinli kadınlar, "Hasta tutuklulara uygulanan tıbbi ihmal politikasını kınıyoruz", "Uluslararası toplumu İsrail ihlallerini durdurmak için derhal müdahaleye çağırıyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazze'deki Kültür ve Özgür Düşünme Derneği Başkanı Meryem Zekut, AA muhabirine gösteri sırasında yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların çetin bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Zekut, tutukluların tıbbi ihmalden ve sağlıklı yemek sağlanamamasından muzdarip olduğunu, özellikle kadın mahkumların ağır ihlallerle karşılaştığını kaydetti.

Dernek Başkanı Zekut, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail, tutukluların korunmasını öngören uluslararası anlaşmaları ihlal ederek, gardiyanları aracılığıyla tutuklulara karşı en korkunç işkenceleri yapıyor ve ağır ağır öldürme politikası uyguluyor."

Zekut, tutukluları desteklemek için Filistin birliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.