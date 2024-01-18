Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı İsrail saldırısını anlattı

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, Gazze'nin kuzeyinde bir hamile kadının hastaneye gitmek için evinden çıktığı sırada İsrail saldırısında hedef olduğu anlar ve sonrasında yaşananları aktardı.

Doktor Malhis, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskın ve son 2 ayda Gazze'nin kuzeyinde yaşananları AA'ya anlattı.

Kasım 2023'ten bu yana çok şey yaşadıklarını, çok üzüntülü olaylara şahit olduklarını belirten Malhis, Gazze Şehir merkezindeki Rimal Mahallesi'nde bulunan evinde 3 hafta boyunca kuşatma altında kaldıklarını söyledi.

Malhis, kuşatma nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını hatta pencereden bile dışarıya bakamadıklarını dile getirdi.

Rimal Mahallesi'ndeki kuşatma altında evinde olduğu dönemde İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'ni de bastığını kaydeden Malhis, "İsrail güçleri, Şifa Hastanesi'ni mahvettiler. MR cihazını patlattılar. Çok fazla bölüme hasar verdiler." dedi.

Malhis, İsrail güçlerinin baskın sırasında verdiği hasar nedeniyle Şifa Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını anımsatarak, "İsrail güçleri, doktorlar dahil Şifa Hastanesi'ndekileri çıkardı. Çoğu doktoru (Gazze'de) güneye giderken yolda alıkoydular ve (bunların bir kısmı) hala (İsrail) hapishanesinde." diye konuştu.

"Diş hekimi oğlumu dövdüler, damadımdan 1,5 aydır haber alamıyorum"

Evinin bulunduğu apartman ve çevredeki binaların İsrail saldırılarının hedefi olduğunu aktaran Malhis, şöyle devam etti:

"İsrail askerleri, bizim apartmana ve tüm Filistin Camisi'nin bulunduğu bölgeye saldırdı. Bizim apartmanın zemin ve birinci katını, tüm koridorları, daireleri bombaladılar. Oğlumun evi üçüncü katta kalıyordu ve onun evi tamamen yandı. Evim bombalandı. Benim ve kızımın arabasını tanklarla ezdiler ve yaktılar. Allah onları kahretsin. Bizim apartman dahil tüm bölgedeki erkekleri alıp alıkoydular. Diş hekimi olan oğlumu iki gün boyunca dövüp, işkence ettikten sonra kötü bir halde serbest bıraktılar. Damadımı da alıkoydular ve maalesef 1,5 aydır ondan haber alamıyoruz. Yaşıyor mu ölü mü, nerede hiçbir bilgimiz yok."

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde yoğun bir yıkım olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin zor günlerden geçtiğini dile getiren Malhis, "Gerçekten çok kötü durumdayız. Hiçbir yerimiz kalmadı. Muayenehanemi bile bombaladılar. Tekrardan Şifa Hastanesi'ne mülteci olarak sığındık ve acil bölümünde görev yapıyorum." ifadesini kullandı.

"Tüm dünya izliyor ve kimse bize yardım etmiyor"

Malhis, Şifa Hastanesi'nin acil bölümünün yeniden açıldığını, burada Filistinli doktorların çabalarıyla küçük boyutlu ameliyatlar dahil hastalara hizmet verdiklerini belirtti.

İsrail saldırıları ve uygulanan abluka nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde hiçbir büyük hastanenin hizmet vermediğini dile getiren Malhis, "Gazze'nin kuzeyine ilaç gelmiyor, gıda gelmiyor, hiçbir yardım gelmiyor. Kuzeyde çok kötü ve zor durumdayız. Tüm dünya izliyor ve kimse bize yardım etmiyor. Dünya suskun bir halde ve biz de ezildik. 100 günü aşkın süre geçti ve ümitler tükendi. Bu vahşi saldırı ve soykırım hiç bitmiyor. Bilmiyoruz, çaresiz kaldık, ümitsiziz." ifadelerini kullandı.

Malhis, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin su ve gıda bulmakta zorlandığını az da olsa bulunan ürünlerin ise çok pahalı olduğunu dile getirerek, "Her şeyi bulamıyoruz ve İsrail ordusu üzerimize füzelerle saldırmaya devam ediyor. İsrail askerleri dün akşam tekrar karadan (Gazze'nin kuzeyine) girdiler. Her akşam çok fazla şehit geliyor." dedi.

İsrail saldırısında öldürülen hamile kadın ve bebeğini anlattı

Bölgede yaşanan drama işaret eden Malhis, İsrail saldırısında hamile bir Filistinli kadın ve aile üyelerinin öldürüldüğü saldırıyı şöyle anlattı:

"İki gün önce (hamile) bir kadının gece yarısı sancısı gelmiş, kocası ve kocasının kardeşiyle hastaneye gelmek için evlerinden çıktıkları anda füzeyle vuruldular. Kadının kocası ve onun kardeşi hastaneye şehit olarak getirildiler. Hamile kadın da hastaneye getirildikten 8 dakika sonra şehit oldu. Acil bölümünde öldürülen hamile kadına sezaryan yaptım ve bebeği çıkardım. Nefes almıyordu, kalbi atmıyordu. Yaptığımız müdahalenin ardından bebeğin kalbi yeniden atmaya başladı ama maalesef saldırıda annesinin karnında füze parçalarıyla yaralanmıştı. Bu nedenle bebekte iç kanama vardı ve bu nedenle de bebeği kaybettik."

"50 bin hamile kadın var ve hayati tehlikeyle karşı karşıyalar"

Malhis, İsrail saldırılarının hedefi altındaki Gazze'de 50 bin hamile kadın olduğunu ve bunların yeterli bakıma ulaşamadığını vurgulayarak, "Hamile kadınlar hayati tehlike içinde, bakımsız ilaçsız gerçekten durumumuz çok kötü ve çaresiz kaldık." ifadelerini kullandı.

Ailesinin işgal altındaki Batı Şeria'da eşinin de İstanbul'da olduğunu söyleyen Malhis, "Çocuklarımla Türkiye'ye gitmek istiyorum, her tarafa başvurduk, onay bekliyoruz. Size yalvarıyorum Gazze'den, bu cehennemden çıkartın. Eşime kavuşmak ve onu kucaklamayı ümit ediyorum." diye konuştu.