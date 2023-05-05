Gazzeli İşçiler İstihdam ve Ücret Artışı İçin Sokaklara Döküldü

Gazze'de yüzlerce Filistinli işçi, daha fazla istihdam ve maaş zammı talebiyle Perşembe günü sokaklara döküldü.

Gazze'de yüzlerce Filistinli işçi, daha fazla istihdam ve maaş zammı talebiyle Perşembe günü sokaklara döküldü.

SES 1 (Arapça): MOHAMMED AL-ASHI, Gazze'de yaşayan işçi

"İşçiler olarak haklarımızı talep etmeye geldik. İsteğimiz maalesef hiçbir yetkilinin umurunda değil. Bu yüzden, Gazze'de abluka nedeniyle yoksulluk ve işsizlikten muzdarip olan işçilerin var olduğunu dünyaya duyurmak için buradayız."

SES 2 (Arapça): SAMIH AL-MASRI, Gazze'de yaşayan işçi

"Filistinli işçilerin İsrail ablukasının sonuçlarından muzdarip olduğunu, çoğunun yoksulluk ve açlık çektiğini ve hiçbir haklarını alamadıklarını dünyaya göstermek için buraya geldik. Bu nedenle herkese çağrıda bulunuyor ve işsizlikten muzdarip işçilerin sorununa bir çözüm bulunmasını dört gözle bekliyoruz."

Gazze'deki Genel Filistinli İşçiler Sendikası'na (GUPW) göre İsrail'in 2007'den bu yana bölgeye uyguladığı abluka yüzünden Gazze'deki Filistinlilerin yarısından fazlasının hiçbir gelir kaynağı bulunmuyor.

Genel Filistinli İşçiler Sendikası'nın yakın zamanda yayımladığı bir rapora göre Gazze'deki işsizlik oranı yüzde 60'ı aşarken, yoksulluk oranı yüzde 64'e ve gıda güvensizliği oranı yüzde 70'e ulaştı.

Sonuç olarak, GUPW raporuna göre yaklaşık 1,5 milyon Gazzeli, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) ve diğer yardım kuruluşları tarafından sağlanan yardıma muhtaç durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor.

(XHTV)