Gazzeli Hristiyanlar, İsrail'in Kısıtlamaları Yüzünden Noel Kutlamaları İçin Beytüllahim'e Ulaşma Mücadelesi Veriyor

Gazzeli Hristiyanların, abluka altındaki kıyı şeridinden rahat şekilde harekete geçerek Beytüllahim kentinde düzenlenen halka açık Noel kutlamalarına katılmak üzere Batı Şeria'ya ulaşmaları hiç kolay değil.

Gazzeli Hristiyanların, abluka altındaki kıyı şeridinden rahat şekilde harekete geçerek Beytüllahim kentinde düzenlenen halka açık Noel kutlamalarına katılmak üzere Batı Şeria'ya ulaşmaları hiç kolay değil.

Noel kutlamaları, hem kutsal bir dini bayram hem de tüm dünyada gerçekleştirilen kültürel ve ticari bir olgu olarak 25 Aralık'ta başlıyor ve 7 Ocak'a kadar sürüyor.

Ancak İsrail'in Gazze'de yaşayanlara yönelik kısıtlamaları yüzünden onlarca Hıristiyan, bayramlarını kutlamak için akrabaları ve sevdikleriyle biraraya gelemedi.

SES 1 (Arapça): MAGED TARAZİ, Gazze'de yerleşik Hristiyan:

"Ben İsrail'in verdiği izinlerden etkilenenlerden biriyim. Ben Batı Şeria'ya gitmek için izin alabildim, ama ne karıma ne de oğluma izin vermediler. Böyle utanç verici ve yasadışı uygulamaların nedenleri ne olabilir diye merak ediyorum."

SES 2 (Arapça): SİMON TARAZİ, Gazze'de yerleşik Hristiyan:

"Noel ağacı, dünyada barışın tohumudur ve herkesin barış ve sevgi içinde yaşamasını umuyorum."

2007 yılında İsrail, İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) bölgeyi zorla ele geçirmesinden sonra 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'ye yönelik sıkı bir abluka uygulamaya başladı.

O dönemde Gazze'de yaklaşık 3.500 Hıristiyan yaşarken abluka altındaki kıyı şeridindeki zorlu yaşam koşullarından dolayı bazılarının diğer ülkelere, bazılarınınsa Batı Şeria'ya göç etmesiyle şu anda Gazze'de yaşayan Hıristiyanların sayısı 1.000'e düştü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.

(XHTV)