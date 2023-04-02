Gazzeli Gönüllüler Ramazan'da İhtiyaç Sahipleri İçin İftar Hazırlıyor

Gazze Şeridi'ndeki yerel halktan bazı kişiler, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişirmek üzere yardım inisiyatifleri oluşturdu.

Gazze Şeridi'ndeki yerel halktan bazı kişiler, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişirmek üzere yardım inisiyatifleri oluşturdu.

Organizatörler, "Bu tür yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan boyunca çocukları için sofra kurmasına yardımcı olabilir" dedi.

58 yaşındaki Filistinli Walid al-Hattab, Ramazan ayında Gazze'nin yoksul al-Shujaeya mahallesindeki ihtiyaç sahibi aileler için kıyılmış buğday, kuzu eti ve soğandan oluşan "Garisha" adlı bir çorba pişiriyor.

SES 1 (Arapça): WALİD AL-HATTAB, Gazze sakini:

"Üst üste 10 yıldır hayır niyetine Gazze'deki ailelere yardım amaçlı yemek pişirip dağıtıyorum."

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampında da bir başka hayır amaçlı inisiyatif kuruldu. İnisiyatif gönüllüleri, kampta yaşayanların çoğunun ihtiyaç sahibi olduğunu ve kamptaki yoksul aileler için yaklaşık 150 öğün yemek sağladıklarını söyledi.

SES 2 (Arapça): AMJAD MAJDALAWİ, Nusayrat kampında yaşayan mülteci:

"Üç yıldır Ramazan ayı boyunca iş insanlarından bağış toplayarak Nusayrat kampının farklı bölgelerinde yemek pişiriyor ve kamptaki ailelere dağıtıyoruz."

İnisiyatif gönüllüleri, aşçıların yoksul haneler için et, sebze ve bazı tatlılar da dahil olmak üzere çeşitli yemekler hazırladığını kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)