Gazzeli Gençler Sirk ve Dabke Festivali'nde Hoş Vakit Geçirdi GAZZE, 16 Haziran (Xinhua) -- Gazze kentinde Gazze Belediyesi tarafından düzenlenen "Sirk ve Dabke Festivali" kapsamında gösterilerini sergileyen sanatçılar görülüyor, 14 Haziran 2022. GAZZE, 16 Haziran (Xinhua) -- Gazze kentinde Gazze Belediyesi tarafından düzenlenen "Sirk ve Dabke Festivali" kapsamında gösterilerini sergileyen sanatçılar görülüyor, 14 Haziran 2022. Sirk sanatlarının yanı sıra yerel halk dansı dabke gösterilerinin de yer aldığı festivalde Salı akşamı gerçekleştirilen performanslara çok sayıda Filistinli genç katıldı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) Xinhua / Güncel Gazze Güncel Haberler

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