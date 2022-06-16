Gazzeli Gençler Sirk ve Dabke Festivali'nde Hoş Vakit Geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazzeli Gençler Sirk ve Dabke Festivali'nde Hoş Vakit Geçirdi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Gazzeli Gençler Sirk ve Dabke Festivali'nde Hoş Vakit Geçirdi

GAZZE, 16 Haziran (Xinhua) -- Gazze kentinde Gazze Belediyesi tarafından düzenlenen "Sirk ve Dabke Festivali" kapsamında gösterilerini sergileyen sanatçılar görülüyor, 14 Haziran 2022.

GAZZE, 16 Haziran (Xinhua) -- Gazze kentinde Gazze Belediyesi tarafından düzenlenen "Sirk ve Dabke Festivali" kapsamında gösterilerini sergileyen sanatçılar görülüyor, 14 Haziran 2022. Sirk sanatlarının yanı sıra yerel halk dansı dabke gösterilerinin de yer aldığı festivalde Salı akşamı gerçekleştirilen performanslara çok sayıda Filistinli genç katıldı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Gazze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title