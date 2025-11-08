Gazzeli gençler Rula ve Yasemin, maruz kaldıkları büyük zorluklara rağmen mezuniyet sevinci yaşadı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıldan uzun süre düzenlediği saldırıların açtığı yaralar henüz kapanmamış olmasına, yıkım, ölüm, yaralanma ve yerinden edilme ile dağılan ailelere rağmen Rula Muslah ve Yasemin Abid eğitimlerine kararlı şekilde devam ederek mezuniyet heyecanını yaşadı.

Han Yunus kentindeki El-Aksa Üniversitesi'nde eğitim gören Rula ve Yasemin, 2 yıldır temel ihtiyaçların dahi zorlukla bulunduğu Gazze'de eğitimlerini tamamlayıp mezuniyet cübbelerini giymeyi başardı.

İki genç kızın başarısı, geleceğini enkaz altından kurtarmaya çalışan bir neslin örneği oldu.

Gazzeli genç Muslah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sevinci, "Bugün mezun oldum. Bu, annemi, kız kardeşimi ve diğer bazı aile üyelerimi kaybettikten sonra savaş, trajedi ve zorlukların ardından gelen bir kararlılık ve meydan okuma hikayesidir." ifadeleriyle dile getirdi.

Yaşadığı zorluklara ilişkin ise genç kız, "Elektrik ve internet kesintisinden, kitap, defter hatta kalem eksikliğine kadar tüm zorlukları aştık ve tüm yaşadıklarımıza rağmen umudumuz hep canlı kaldı." dedi.

Muslah, üniversitedeki hocalarıyla uzun süre iletişim kuramadığını, ödevlerini göndermek ve derslere katılabilmek için internetin çektiği yerlere ulaşmak adına uzun mesafeler katettiğini belirtti.

"Saldırılarda ciddi şekilde yaralandım o yüzden bana 'canlı şehit' ismini verdiler"

Mezuniyet sevinci yaşayan Filistinli Abid de "2023'te mezun olmam gerekiyordu ama hala tamamlamam gereken birkaç ders vardı. Bugün uzun zamandır beklediğim bir hayali gerçekleştirdim." diye konuştu.

Abid, "Saldırılarda ciddi şekilde yaralandım o yüzden bana 'canlı şehit' ismini verdiler." dedi.

Genç kız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başımdan yaralandım, dengemi, hareket kabiliyetimi ve konuşmamı etkiledi. Bu durum son dönemimde mezuniyetimi geciktirdi ancak eğitimime devam ettim. Savaşın hayatımdan aldığı iki yılın ardından bugün mezun oluyorum."

Abid, mezun olduktan bir gün sonrasının ise babasının ve ağabeyinin ölüm yılına denk geldiğini dile getirdi.

İsrail'in geniş çaplı yıkımına maruz kalan Gazze'nin kuzeyinden olduğunu söyleyen Abid, "İnternet kesintisi nedeniyle büyük zorluklar yaşadım ancak bu beni okumaktan alıkoymadı. Kıtlığa ve acıya rağmen kararlılığımızı sürdürdük." diye konuştu.

El-Aksa Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi İngilizce Bölümü'nden 150 öğrencinin mezuniyeti iki yıldır süren saldırıların ardından dün kutlandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarda 165 okul ve yüksek öğretim kurumu binası tamamen, 392'si kısmen yıkıldı. İsrail'in Gazze saldırıları eğitim sektörünü felce uğrattı.

Gazze Şeridi'nde 2 yıl boyunca soykırım yapan İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 68 bin 875 Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazlası yaralandı.

İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazı altında binlerce Filistinlinin naaşının bulunduğu belirtiliyor.